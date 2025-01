Donnapop.it - Icardi, dopo Wanda Nara, esce allo scoperto con la nuova fidanzata: ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Non finisce più la telenovela die Maurola loro separazione definitiva, arriva lo scorso ottobre, ex marito ed ex moglie continuano a far parlare di sé.Lei nel frattempo è tornata single: solo pochi giorni fa ha ufficializzato la fine della sua relazione con il rapper argentino L-Gante. Il calciatore, invece, ha il cuoremente impegnato e la suaè China Suarez, la stessa ragazza con cui – tempo fa – ha tradito.La coppia ha passato insieme le vacanze di Natale, facendo infuriare l’ex opinionista del GF Vip. Il motivo? Quest’ultima non ha gradito che le sue figlie Isabella e Francesca abbiano condiviso le feste con ladel padre.quanto accaduto, infatti,ha voluto fare il punto della situazione.Cosa ha detto Maurosu China Suarez?Mauroe China Suarez sono ormai uscitie spesso sui social condividono le loro foto insieme.