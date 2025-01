Ilrestodelcarlino.it - I complimenti dei colleghi: "Pronti a fare squadra"

Quattro uomini e quattro donne. L’ingresso di Gianna Gambetti porta la parità di genere (almeno) in Giunta. Affiancano infatti il sindaco Marco Panieri, nella sua, gli assessori Pierangelo Raffini, Giacomo Gambi e Michele Zanelli e le assessore Elisa Spada, Daniela Spadoni, Elena Penazzi e appunto Gambetti. L’altra sera, foto di gruppo davanti al Gonfalone e nella Sala Verde del Comune. Ieri mattina, conferenza stampa di presentazione del mini-rimpasto sempre in Municipio. Al tavolo, assieme al sindaco Panieri, la sua vice Spada, Raffini e Gambetti. Ma anche gli assessori non presenti hanno voluto augurare buon lavoro alla neo arrivata in vista degli ultimi 15 mesi del mandato e commentare il rimpasto. A partire da Gambi (Cultura) il cui nome era circolato nelle scorse settimane come potenziale nuovo titolare della Scuola; ma al quale alla fine viene affidata la delega alla Pace.