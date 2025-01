Anteprima24.it - “Grazie per il sostegno”, lettera di encomio all’Hospice

Tempo di lettura: 2 minutiCure mediche appropriate, alta professionalità in ogni settore organizzativo, infermieristico e assistenziale, adeguate attività dipiscologico, sociale e spirituale, pieno rispetto per la dignità dell’ammalato. Il Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale dell’Asl Avellino per le cure palliative e la terapia del dolore, ancora protagonista di una realtà che testimonia, ancora una volta, il profondo legame che può crearsi tra un paziente e la rispettiva famiglia con tutto il personale, quest’ultimo formato dall’equipe medica dell’azienda sanitaria e dagli operatori della Casa di Cura Sant’Anna e di Evoter.L’Hospice ha ricevuto l’ennesima e splendida testimonianza di affetto e di gratitudine con l’arrivo di unada parte della famiglia Troisi di Solofra, che ha voluto rivolgere un sincero e caloroso messaggio di riconoscenza nei confronti di tutti gli operatori, per aver amorevolmente assistito il proprio congiunto Carmine nel corso della degenza.