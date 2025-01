Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo polemico dopo le decisioni degli autori: “Ecco cosa farò se Shaila uscirà in questo televoto”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(QUI per leggere), nei confronti di cui c’eraattesa da parte dei telespettatori, visto ciò che era accaduto negli ultimi giorni tra i coinquilini e in particolare tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, che si sono rese protagoniste di due accese liti.Per le tre la puntata in questione è stata piuttosto dura e ha portato Jessica a prendere la decisione di lasciare il reality, in quanto non concorde con il trattamento ricevuto. Per Helena e Ilaria, invece, c’è stato ild’ufficio e il compito di decidere la loro sorte spetterà al pubblico.Ciò che però non è piaciuto a moltiinquilini del reality è stato il fatto di aver proseguito la puntata con le nomination, mandando così alanche altri concorrenti, oltre alle due considerate colpevoli.