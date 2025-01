Lapresse.it - Cecilia Sala libera dopo 21 giorni in cella in Iran, attesa per sorti Abedini

Leggi su Lapresse.it

Non è ancora mezzogiorno quando da Palazzo Chigi arriva la conferma:, in volo verso l’Italia. La giornalista italiana è stata rilasciata21di prigionia nel carcere di Evin a Teheran, la capitale dell’. L’arresto era avvenuto il 19 dicembre, ma la notizia dell’accaduto è stata diffusa dalla Farnesina soltantoNatale: i canali diplomatici tra Italia eerano già stati attivati. Nessuno sapeva con certezza quando la 29enne che lavora per Chora Media e Il Foglio avrebbe potuto fare ritorno a casa. Fino a mercoledì.L’abbraccio con la famiglia e il compagnoL’accelerazione è arrivata nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. L’aereo sul qualeviaggiava è atterrato all’aeroporto di Ciampino nel primo pomeriggio. Ad accoglierla la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.