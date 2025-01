Thesocialpost.it - Bergamo, Mohamed muore intossicato dal monossido: con lui anche il suo cane e il suo gatto

Nachat, imbianchino di 60 anni, è morto nella sua casa di Fonteno, provincia di, in via Martiri della Libertà. Accanto a lui, senza vita,ile ilche gli facevano compagnia. La tragedia è avvenuta l'8 gennaio. L'uomo utilizzava un braciere per riscaldarsi, unico mezzo per combattere il freddo in un appartamento senza luce e gas.viveva da solo, ma non era isolato. Aveva un figlio di 14 anni che vive con la madre a Endine. Lavorava in proprio e conduceva una vita semplice. La sua casa, però, non aveva utenze attive, e il braciere si è trasformato in una trappola mortale. I carabinieri della compagnia di Clusone lo hanno trovato privo di vita dopo una segnalazione. I medici del 118 hanno confermato che la causa del decesso è ildi carbonio.