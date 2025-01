Iltempo.it - Ascolti tv, il Grande Fratello recupera su Leopardi. Il talk fanno il botto

Leggi su Iltempo.it

La prima serata televisiva di ieri, mercoledì 8 gennaio 2025, ha visto su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie. Il poeta dell'infinito diretta da Sergio Rubini, con Leonardo Maltese, Alessio Boni, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi e Alessandro Preziosi, totalizzare il 20.5% di share pari a una media di 3.651.000 spettatori, vincendo la sfida deglima in calo rispetto alla prima puntata. Su Canale5, ilcondotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha ottenuto - con una puntata che ha visto l'abbandono di Jessica Morlacchi in polemica con la decisione degli autori di mandarla direttamente al televoto contro Helena Prestes e Ilaria Galassi - uno share medio del 19.8% pari a una media di 2.632.000 irriducibili, in crescita.