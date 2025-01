Quotidiano.net - Si sente male sulla barca . Muore a 9 anni a Marsa Alam. Il padre: "Ritardi nei soccorsi"

Leggi su Quotidiano.net

Prima il malore durante la gita in, con svenimento e un forte mal di testa al risveglio. Poi lo stato comatoso e il ricovero di notte in ospedale. Ma il cuore di Mattia Cossettini, 9, ha cessato di battere all’alba del 6 gennaio. Il tutto è accaduto a, località balneare egiziana sul mar Rosso, famosa per le sue spiagge e per le barriere coralline. IlMarco Cossettini, friulano di Tavagnacco, in provincia di Udine, 41, con la madre Alessandra Poz aveva deciso di portare il bambino in vacanza per una settimana, dal 2 al 9 gennaio. LE CAUSE DELLA TRAGEDIA La magistratura egiziana ha aperto un’inchiestamorte di Mattia. Tra le ipotesi c’è quella di un’emorragia cerebrale, i cui primi sintomi sono cefalea, vomito, nausea e compromissione dello stato di coscienza con disturbi della coordinazione.