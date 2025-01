Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un leak potrebbe aver rivelato anche il logo della nuova console

Continuano a susseguirsi in rete non pochisu2, con il collaboratore del sito brasiliano Universo, Necro Felipe Lima, che ha dichiarato proprio in questi minuti diricevuto una fotoda una fonte affidabile, scoprendo di conseguenza il.Il redattore di cui sopra ha quindi precisato che basandosi sull’immagine ricevuta, ha deciso di ricreare il, che conserva lo stile classico delcon l’aggiunta di un grande “2” accanto e il nome completopiattaforma.Questo design minimalista sembra mirato a mantenere continuità con il brand, confermando l’idea che2 si porrà come un’evoluzione del modello attuale e non come un prodotto completamente nuovo.Leggiamo quanto affermato da Necro Felipe Lima:“Posso dire diavuto accesso per la prima volta aldi2 grazie a una fotoche mi è stata inviata da una fonte attendibile.