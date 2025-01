Mistermovie.it - Mister Movie | American Psycho: il reboot con Austin Butler è solo una fake news?

Le speculazioni su un possibiledidiretto da Luca Guadagnino e interpretato dahanno suscitato un vivace dibattito tra i fan, ma sembra che tutto sia nato da. Bret Easton Ellis, autore del romanzo originale, ha recentemente chiarito che non ci sono contratti firmati né conferme ufficiali per il progetto.Le dichiarazioni di Bret Easton EllisParlando nel suo The Bret Easton Ellis Podcast, l’autore ha espresso dubbi sull’esistenza del progetto:“Ho la sensazione che si tratti di. Da quanto mi è stato riferito, non ci sono accordi firmati da nessuna delle parti coinvolte., il regista Luca Guadagnino e persino Scott Burns, che dovrebbe scrivere la sceneggiatura, non hanno alcun contratto ufficiale.”Ellis ha aggiunto che, sebbene un adattamento potrebbe essere vantaggioso per lui dal punto di vista economico, non è coinvolto in alcun modo nel progetto creativo.