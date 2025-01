Inter-news.it - Mazzarri striglia l’Inter: «Nella ripresa ha sottovalutato il Milan»

Leggi su Inter-news.it

bacchettadopo la finale di Supercoppa italiana persa contro il. L’ex tecnico nerazzurroi nerazzurri.BACCHETTATA – Intervenuto su Al-Arabiya, l’ex allenatore delWalterè ritornato sulla finale di Supercoppa italiana persa dalla squadra di Simone Inzaghi per 2-3 in rimonta.ha voluto bacchettare i nerazzurri per la rimonta subita. Nel mirino dell’ex tecnico del Napoli il secondo tempo: «È stata una partita bella e aperta.pensava che la partita fosse decisa nel primo tempo, ma poi ilha fatto una grande prestazione nel secondo tempo con Hernandez e Rafael Leão che hanno fatto la differenza. Leão era molto motivato in questo momento e si è visto; ha fatto la differenzapartita. Sono sicuro cheè entrata nel secondo tempo sottovalutando il, pensando che la partita fosse decisa.