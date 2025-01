Oasport.it - LIVE Voluntari 2005-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: parte il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-14 Punto in fast di Carol.8-13 Palla spinta Buterez.7-13 Out l’attacco di Radosova in parallela da posto 4.7-12 Servizio out anche per Buterez.7-11 Quarto errore in battuta di Antropova. 4/4 in servizio per lei.6-11 Bajema sulle mani del muro, sfuma il super recupero di Axinte.6-10 Si rivede Carol con una due.6-9 In rete il servizio di Nwakalor.5-9 Antropova, passa da posto 2 dopo gran palleggio in laterale di Ognjenovic.5-8 Kokkonen da posto 2, trafigge il muro di. 7 punti per la finlandese sinora.4-8 Okay il primo tempo di Nwakalor, quinto punto personale.4-7 Bajema, dopo la sporcatura a muro di Lukasik, da posto 4.TIME OUT4-6 Primo tempo vincente Nwakalor.4-5 ALTRO MUROO a due tra Antropova e Nwalakor.4-4 Murooo Nwakalor su Todorova.