La Roma fa posto a Frattesi? Definita una cessione in Inghilterra – Sky

Non è un mistero che Davidesia finito nel mirino della. Intanto, il club giallorosso ha appena definito l’addio di un centrocampista.ULTIME – Laha messo nel mirino, anche se l’operazione con l’Inter ad oggi rimane abbastanza complicata. Infatti, il club nerazzurro chiede per lasciarlo andare ora a gennaio circa 45 milioni di euro. Troppi per la società giallorossa, che però sta sfoltendo il suo centrocampo. Infatti, è appena stataun’operazione in uscita con Enzo Le Fée che vola in direzione Sunderland almeno fino al termine della stagione. Il giocatore francese, arrivato in estate per circa venti milioni di euro, non ha trovato molto spazio nella Capitale. Adesso il suo passaggio in Championship con una formula ben precisa.Le Fée vola in, lapuò accelerare per?ADDIO DEFINITO – Le Fée, infatti, passa dallaal Sunderland con la formula del prestito con possibilità di riscatto a 23 milioni di euro in caso di promozione della squadra inglese in Premier League.