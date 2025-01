Ilrestodelcarlino.it - La fiaccolata:: "Riportiamo a casa il piccolo"

Brando da suo padre": questo il titolo dellache si terrà in centro storico per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma di Rubens Gardelli. "Il Comune di Forlì è a fianco dell’imprenditore forlivese, padre delBrando, nell’ambito dell’iniziativa che intende sensibilizzare le autorità italiane e l’opinione pubblica sulla vicenda che riguarda il figlio di appena tre anni sottratto improvvisamente dalla madre e portato in Guatemala il 19 luglio 2023" fa sapere l’amministrazione comunale in una nota. Gardelli ha organizzato, con il sostegno di numerose associazioni ed enti del territorio, laper le 18.45, con partenza dalla Chiesa del Suffragio. Obiettivo: accendere i riflettori sulla drammatica situazione che sta vivendo la propria famiglia.