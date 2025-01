Amica.it - Kate Middleton si butta alle spalle l’anno più difficile. E festeggia così i 43 anni

Un anno fasi preparava a celebrare il 42esimo compleanno (è nata il 9 gennaio 1982) con qualche pensiero in testa. Di lì a poco, infatti, sarebbe stata operata all’addome – un intervento programmato – e avrebbe dovuto riposarsi, lontano dai riflettori, per alcune settimane. Non sapeva, all’epoca, che la vita le avrebbe riservato, a breve, ben più spiacevoli sorprese. Prima il cancro del suocero, re Carlo, e poi il suo, scoperto inaspettatamente con l’esame istologico dopo l’operazione.compie 43con una nuova consapevolezzaGli ultimi dodici mesi sono stati, forse, i più difficili nella vita della principessa del Gs. Come lei stessa ha raccontato nel video diffuso a settembre al termine della chemioterapia, «l’esperienza del cancro è complessa, spaventosa e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te».