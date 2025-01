.com - I Baustelle annunciano il singolo Spogliami e l’album El Galactico

si apprestano a festeggiare i 25 anni di carriera con il nuovo album El, anticipato dalPartirà il 9 gennaio alle ore 18 con l’uscita delper BMG il nuovo capitolo del percorso musicale dei, che quest’anno celebrano i loro 25 anni di carriera. Il brano anticipa El, il nuovo album dell’iconica band in uscita il 4 aprile.da oggi è disponibile in pre-order in formato vinile colorato numerato limited edition con alternative cover in esclusiva Amazon, vinile colorato numerato limited edition con original cover disponibile ovunque e in formato CD. L’artwork del nuovo album verrà presto svelato, nell’attesa la band ha rivelato la copertina del vinile limited edition.segna il ritorno sulla scena musicale di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, che hanno già dato appuntamento dal vivo in grande stile al loro pubblico con ElFestival che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, lì dove tutto è cominciato.