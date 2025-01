Ilrestodelcarlino.it - Comites:: "Un passaggio epocale"

Il Congresso di Stato ha appena approvato un progetto di legge che introduce importanti modifiche alla normativa sulla cittadinanza per naturalizzazione, tra cui la rimozione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese. Grande soddisfazione da parte del presidente del, Alessandro Amadei. "L’approvazione del progetto di legge testimonia la volontà da parte del Congresso di Stato, in particolar modo della segreteria di Stato per gli Affari Interni, di inquadrare il tema della cittadinanza nella giusta ottica, andando così oltre i pregiudizi ideologici, le paure ingiustificate e gli stereotipi anacronistici. Ogni legge è il prodotto del suo tempo, in quanto riflette le idee dominanti, i valori, i bisogni e le sfide di una determinata epoca, adattandosi ai cambiamenti dei costumi e delle mentalità.