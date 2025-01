Liberoquotidiano.it - Berlino, aperta allo zoo la stanza dei giochi per le due cucciole di panda

Leggi su Liberoquotidiano.it

zoo di, le duediLeni e Lotti stanno per compiere cinque mesi e hanno esplorato la loro nuovadei. I due esemplari sono ora abbagrandi da lasciare il loro box per un ambiente più spazioso e stimolante, secondo quanto raccontato in un comunicato stampa dzoo. Nella nuova areapredisposta per loro, Leni e Lotti hanno un ampio spazio per gattonare, arrampicarsi ed esplorare accompagnate da Meng Meng, la madre undicenne con la quale trascorrono la maggior parte della giornata, mentre la sera tornano nel loro box. Il personale del parco spera che questa transizione favorisca uno sviluppo sano dei