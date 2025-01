Webuild primo gruppo nel mondo nel settore acqua e nella Top 5 della mobilità sostenibile. La classifica di Enr

Leggi su Ildenaro.it

Cogliere le opportunità di business a livello mondiale grazie ad una forte capacità di resilienza e innovazione. È la strategia a lungo termine che spinge, da oltre un decennio, alla testa dei gruppi internazionali nele che permette aldi posizionarsiTop 5 mondiale. A confermare la leadership di, le classifiche 2024 dipubblicate da Engineering News-Record (ENR), rivista internazionale di riferimento per l’intera industria delle costruzioni su scala globale. LaTop 250 dei costruttori internazionali per il 2024, elaborata da ENR sulla base dei ricavi generati dalle imprese al di fuori dei mercati domestici di riferimento nel 2023, vededistinguersi in numerose categorie settoriali, posizionandosi alposto neldighe (Dams & Reservoirs) e in quello dei sistemi di drenaggio e trattamento di acque reflue e piovane (Sanitary & Storm Sewers), strategico per garantire la resilienza dei territori a fenomeni atmosferici eccezionali.