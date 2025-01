Ilnapolista.it - Toh, Vlahovic ha un leggero affaticamento muscolare. Intanto circolano nomi di Fullkrug e Kolo Muani

Quando si legge, c’è sempre una strana sensazione. Lo abbiamo letto oggi per Dusan. Non sembra uno dei tanti infortuni che quest’anno hanno falcidiato la Juventus. In questa stagione ne ha dovuti affrontare parecchi. Solo due di questi sono di natura traumatica, gli altri tutti muscoli. Bremer e Cabal hanno già finito la stagione, il ritorno di Milik rimane un’incognita mentre Conceicao è da valutare. A loro si aggiunge quasi certamente. Il serbo ha accusato un, secondo quanto riporta Sky, ed è in dubbio per il derby della Mole. Che si giocherà sabato. E oggi siamo appena a martedì.è sul mercato?sta passando un pessimo periodo. Il rapporto con l’allenatore Thiago Motta è fragile, la sostituzione in semifinale di Supercoppa italiana ha fatto discutere parecchio.