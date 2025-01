Ilfattoquotidiano.it - Sinner, buona la prima: come è andato il suo esordio in Australia contro Popyrin. “Sono felice di giocare questo tipo di partite”

la: arrivano ottimi segnali dall’di Janniksul campo di Melbourne, dove tra meno di una settimana cominciano glin Open. Il numero 1 al mondo è sceso in campol’no Alexei, 24 del ranking Atp, nel match di esibizione il cui incasso viene devoluto allan Tennis Foundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso il tennis opportunità di un futuro migliore ai bambini. Una partita amichevole utile ad ambientarsi ine ritrovare il ritmo partita:ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-2), mostrando che la ruggine dopo il riposo e i carichi di lavoro sta già scomparendo.“Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma so quanto abbiamo lavorato in queste settimane.