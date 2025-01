Calciomercato.it - Rashford, Inghilterra o Italia: lo scambio con Theo Hernandez e la nuova chiamata al Milan | CM.IT

L’inglese vuole lasciare il Manchester United già in questa sessione di gennaio. In Serie A è stato proposto anche a Juventus e Napoliè uno dei nomi mercato di questa sessione di gennaio. L’attaccante inglese ha rotto subito con Amorim e vuole lasciare il Manchester United. Inizialmente gli inglesi erano disposti a cederlo solo a titolo definitivo, ma la loro posizione si è ammorbidita nel giro di poco tempo. Ora sono aperti anche a una cessione in prestito con opzione, di base con l’ingaggio tutto a carico del club acquirente. Ma anche da questo punto di vista, i ‘Red Devils’ potrebbero scendere a compromessi pur di togliersi un problema enorme, almeno da qui a giugno.: l’inglese offerto a Juventus,e Napoli – calciomercato.itCome abbiamo scritto il 1° gennaio, ci sono stati dei colloqui con la Juventus.