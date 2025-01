Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa: meccanico muore a 47 anni

Macerata, 7 gennaio 2025 – Ucciso da unin. È morto così, ieri mattina, ilmaceratese Lorenzo Lorenzetti, 47. La richiesta d’aiuto al 118 è arrivata attorno alle 9 da Villa Potenza, dove l’uomo viveva. Arrivati nell’abitazione di Lorenzetti, gli operatori sanitari hanno cercato a lungo di rianimare il 47enne, ma non c’è stato niente da fare. Nel frattempo a Villa Potenza sono arrivati anche gli uomini della polizia, per gli accertamenti del caso. Ma è stato presto appurato che si era trattato di una morte naturale. Per chiarire le cause del decesso sono stati disposti degli accertamenti medico-legali, e la salma di Lorenzetti è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Macerata. Il 47enne era molto conosciuto in città, soprattutto per la sua attività lavorativa.