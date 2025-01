Inter-news.it - Longhi: «Inter da considerare nel complesso. Sostituti non come i titolari!»

Brunoha offerto il suo punto di vista in merito alla rimonta subita dall’nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Questa la sua chiave di lettura del match.IL RAGIONAMENTO – Brunoha indicato la sua visione sulla finale di Supercoppa Italiana persa dall’contro il Milan per 2-3. Il giornalista, con un post pubblicato sul suo account X, ha sottolineatola differenza tra ie iabbia avuto un certo peso nel risultato finale: «C’è un errore di base quando si giudica l’e si tenta di spiegarne le (rare) sconfitte. Si pensa che abbia la rosa più completa, ed è vero. E che la squadra sia la più forte, ma lo è solo quando la sua cifra tecnica non viene impoverita dai cambi. Se andate a rivedere gli 11 che erano in campo nei finali delle partite con la Juventus (4-4), Leverkusen (0-1) e nella Supercoppa col Milan (2-3), ve ne renderete conto».