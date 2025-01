Liberoquotidiano.it - L'addio di Trudeau e l'alta mortalità dei leader a sinistra

Il premier del Canada Justinsi è dimesso dadi partito e primo ministro, la foto del G7 in Puglia va aggiornata. Dei capi di governo e di Stato di quell'istantanea ne rimangono in piedi solo due: Emmanuel Macron (che non sta tanto bene) e Giorgia Meloni. L'Italia che diventa un esempio di stabilità di governo è un sottosopra, un segno profondo del cambio di stagione: i progressisti sono in crisi nera, la deriva ideologica “woke” li ha allontanati dagli elettori, fino ad annientarli. Hanno fatto tutto da soli, accecati da un estremismo travestito da perbenismo che forse apre le porte dei ristoranti stellati, ma di certo chiude quelle della cucina del popolo. Perfino nel Regno Unito, dove la faida dei Conservatori ha consegnato loro una facile vittoria, i laburisti sono nei guai.