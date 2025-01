Movieplayer.it - Jennifer Coolidge regala una risposta memorabile sulle donne che lavorano a Hollywood, ecco il video virale

La star di The White Lotusha risposto a una domanda sulla situazione dellenel 2025 e ilè diventatohato unasul red carpet dei Golden Globes 2025 parlando della situazione dellechenel 2025. L'attrice, prima dell'evento che si è svolto a Los Angeles domenica, ha parlato ai microfoni di sheknows usando la sua consueta ironia. L'iconicadiLa reporter del magazine ha colto l'occasione di chiedere alla star di The White Lotus cosa l'entusiasma di più nell'essere una donna che lavora anel 2025.ha pensato per qualche secondo prima di rispondere senza esitazioni: "Puoi mangiare qualsiasi cosa desideri".il: .