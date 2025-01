Nuovouniverso.com - Intervista a un Extraterrestre: Una Verità che Sconvolge il Mondo

Una scoperta straordinaria: lacon unNegli oscuri meandri della storia ufologica, poche storie sono riuscite a generare lo stesso livello di scalpore della presuntacon un. Questo documento segreto – emerso sotto forma di trascrizione – avrebbe registrato una conversazione diretta tra un rappresentante umano e un’entità aliena catturata. Se autentica, questariscriverebbe la storia dell’umanità, rivelando la presenza di civiltà avanzate che influenzano il nostro pianeta da millenni.La domanda non è più “siamo soli nell’universo?”, ma “quanto ci hanno nascosto?”.Un evento avvolto nel misteroSecondo le fonti, l’sarebbe avvenuta in una base militare segreta durante gli anni ’50, un’epoca in cui i governi di tutto ilcercavano di coprire a tutti i costi gli avvistamenti UFO e le interazioni con entità aliene.