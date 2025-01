Inflazione l’Istat | Nel 2024 all’1% grazie al calo degli energetici +13% su base annua e +01% sul mese

Leggi su Ildenaro.it

Neli prezzi al consumoregistrano in media una crescita dell’1,0%, in forterispetto alla media del 2023 (+5,7%). Al nettoalimentari freschi (l'”di fondo”), i prezzi al consumo crescono del 2,0% (+5,1% nell’anno precedente) e al netto dei solidel 2,1% (+5,3% nel 2023). Lo stimacommentando che “la netta attenuazione dell’nell’anno appena concluso è per lo più imputabile alla marcata discesa dei prezzi dei Beni(-10,1% da +1,2% del 2023)”.Nella media del, la variazione tendenziale dell’indice armonizzato Ipca è pari a +1,1% (+5,9% nel 2023). “Nel, l’di fondo si ferma a +2,0% (da +5,1% del 2023)” commenta. L’Indice Ipca è l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione europeL'articolo: Nelal, +1,3% sue +0,1% sulproviene da Ildenaro.