Tg24.sky.it - Genova, due sorelle precipitano dal quarto piano. Una è morta, l’altra è grave

Leggi su Tg24.sky.it

Duesono precipitate questa mattina daldi una palazzina a. È successo intorno alle 8 in via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Una delle due donne èsi trova invece ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. La Squadra mobile intervenuta sul posto ha avviato le indagini per far luce sulla vicenda e non esclude nessuna ipotesi. Stando alle prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un doppio tentativo di suicidio. In casa erano presenti anche quattro bambini, figli di una delle due donne.