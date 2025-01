Abruzzo24ore.tv - Furto in supermercato: 7 addetti alle pulizie rubano beni per 5.000 euro

L'Aquila - Sette operai di una ditta dirischiano il processo per aver sottratto merce per oltre 5.000da unLidl di Sulmona. Un episodio diaggravato ha coinvolto alcuni dipendenti di una ditta diche lavoravano in unLidl di Sulmona. Sette, con età compresa tra i 40 e i 50 anni, sono accusati di aver ripulito letteralmente il, sottraendo merci per un valore complessivo di 5.000. L’episodio risale al 6 febbraio dell’anno scorso, quando gli operai, mentre stavano svolgendo il loro turno di pulizia, hanno iniziato a prendere merce dagli scaffali. Da prodotti alimentari di prima necessità, come pannolini, carne fresca e stoviglie, a oggetti per l’arredamento, utensili, giochi e addirittura un’affettatrice. Una vera e propria "spesa" che ha sorpreso tutti, con la merce rubata destinata a essere caricata su un furgone diretto verso Pescara.