Biccy.it - Francesca Cipriani: “Mea culpa per il personaggio della svampita, costruito con gli autori”

Leggi su Biccy.it

questa settimana è stata ospite del podcast MondoCash dove ha parlato dei suoi esordi e del suotelevisivo. “Io nasco come conduttrice di un telegiornale serio, ma ora in Italia ho perso credibilità in quel senso, non potrei più farlo” – ha dichiarato – “Col passare degli anni sono stata etichettata come iltrash, l’oca giuliva, ma io potrei benissimo fare il contrario, non sono soltanto trash“.In merito alla nuova linea editoriale di Mediaset che ha ridotto il trash,ha detto che “il trash è divertente e mi piace, mi dispiace che sia stato accantonato. Dovrebbero esserci più format di questo tipo, invece ce ne sono di meno, la gente dopo il Covid ha voglia di ridere. Ora è stata presa una linea editoriale dove ci sono più programmi di cronaca.