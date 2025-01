Dilei.it - Come smontare e riporre i decori di Natale per meglio conservarli

L’Epifania segna la fine delle feste, ma per tanti è solo l’inizio della vera “lotta”.l’albero, togliere le luci, rimettere a posto tutte le decorazioni natalizie è un lavoro che accettiamo con triste consapevolezza. Chi non ha mai procrastinato quel momento, allungando il periodo di “magia” fino all’ultimo respiro?Per molti,l’albero e togliere tutte le decorazioniè un piccolo lutto, l’ultimo strappo alla felicità natalizia. Eppure, è anche il segnale che il nuovo anno è ormai cominciato. Tradizione vuole che si aspetti l’Epifania per liberarsi degli addobbi, ma alcuni preferiscono farlo già l’8 gennaio,a voler trattenere un po’ di quella magia ancora per un po’. Eccogli addobbi natalizi in modo quasi divertente e senza impazzire.Albero dipreservarlo senza danniOgni, l’albero è il protagonista indiscusso, ma il momento di smontarlo può sembrare una piccola tragedia.