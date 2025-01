Bergamonews.it - Clusone, infortunio sul lavoro: 56enne muore dopo un volo di 6 metri

. Un uomo di 56 anni è morto anella mattinata di martedì 7 gennaio in seguito a unsul.L’incidente è avvenuto attorno alle 11 in un’azienda di via Albricci: secondo le primissime informazioni l’uomo, titolare della ditta, avrebbe utilizzato le benne di un muletto per raggiungere una parte di muro da pulire.Arrivato a un’altezza di circa sei, però, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso l’equilibrio e nella caduta sarebbe morto sul colpo.Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i carabinieri di, per i rilievi di legge, e i tecnici dell’Ats.Seguono aggiornamenti.