Ilfoglio.it - Cecilia Sala e quelle donne vittime del maschilissimo “se l’è cercata”

Non è vero che non ci si stupisce più di niente. Ci si stupisce. Mi stupisco dell’infamia che trovo larga e compiaciuta nelle parole su. Non sto scrivendo di lei, e violando la consegna del riserbo: sto parlando di loro, i commentatori. E precisamente della ripetizione, al suo riguardo, della più miserabile e più esemplare frase coniata per violentare le, o per applaudire chi le violenta. “Se l’è”. “Se l’è andata a cercare”. Può impiegarsi anche da uomini per uomini. Di Giorgio Ambrosoli, assassinato da un sicario prezzolato di Michele Sindona, Giulio Andreotti disse in televisione: “Certo è una persona che in termini romaneschi se l’andava cercando”. Poi, come si usa, si scusò. Ma con leè un’altra cosa. Non so quanto sia abituale in altre lingue un’espressione come: Se l’è