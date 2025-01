Ilfattoquotidiano.it - “Bellini era alla stazione di Bologna per la strage”. Il video, il falso alibi e le coperture istituzionali: perché è stato condannato pure in appello

Era luidipochi minuti “prima e dopo” le 10.25 del 2 agosto 1980, quando una bomba esplodesse nella sala d’aspetto di seconda classe lasciando tra la polvere e sotto le macerie la vita di 85 persone e segnasse quella degli oltre 200 feriti. Fu lui, killer a pagamento e terrorista di destra che – insieme ai Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (condannati in via definitiva) e Gilberto Cavallini (in), finanziati da Licio Gelli e coperti dai servizi segreti, a portare o ad aiutare coloro che portarono l’ordigno che provocò la “micidiale esplosione” causando “l’orribile”. I giudici della Corte d’assise d’di– che l’8 luglio 2024 hanno confermato l’ergastolo nei confronti di Paolo– nelle 421 pagine di motivazioni del verdetto non solo ribadiscono le conclusioni dei giudici di primo grado ma aggiungono: “È provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole e premeditata partecipazione attiva deldi”.