.com - Basket B nazionale / Fabriano, ritorna Andrea Scanzi

Mancherebbe solo l’ufficilità, fu uno dei protagonisti della promozione in serie A2 nella stagione 2020-2021, 7 gennaio 2025 – Per il ritorno diin maglia Ristopromancherebbero pochissimi dettagli.La società dopo la sconfitta nel derby contro Jesi di domenica pomeriggio aveva annuciato novità e subito la prima sembra in dirittura d’arrivo.è stato già anella stagione 2020-2021 quando il club della città della carta, allenatore Pansa, aveva vinto il campionato e promossa in A2.in questa stagione ha giocato in serie B interregionale con la maglia del Valsugana.©riproduzione riservataL'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.