Anche di rendita Emanuele Folliero? Ecco come vive ora lo storico volto di Rete 4

Emanuelaguarda al futuro. Dal suo Capodanno a Courmayeur, lodi4 racconta a Libero molte idee tra cui quelle che si trovanonel suo libro I Bellissimi in cucina (Cairo editore) che con una trovata geniale, ormai quasi quindici anni fa, seppe unire le sue due grandi passioni: il cinema e la cucina in un progetto che ancora oggi potrebbe essere televisione quanto mai attuale. Un cooking show sulle tantissime ricette che si cucinano nei film. Specie per una donnalei incapace di essere nostalgica e al tempo stesso generosa nel condividere tanti ricordi delle numerose stagioni trascorse in tv, incontrando personaggi e destini: da Iva Zanicchi a Alberto Castagna, Stefano D'Orazio, in anni lontani fidanzato poi “amico per sempre”. Tutto questo oltre al ruolo più istituzionale di annunciatrice che occupò dal 1990 al 2018 anno in cui fu l'ultima, dopo le sue colleghe su Mediaset e persino dopo le inossidabili “Signorine Buonasera” della Rai a mollare lo sgabello.