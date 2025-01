Bergamonews.it - Alla sala civica di Sant’Agata triplo appuntamento con l’Odin Teatret

Bergamo.di Eugenio Barba arriva a Bergamo per la quarta edizione de “Il Teatro è servito”, con lo spettacolo I Violinisti stregoni, in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio alle 17di.I Violinisti stregoni è la storia di due giovani aspiranti attori-clown che vogliono diventare violinisti, e la cui fervida immaginazione li fa parlare con banane, fiori, bambini e bolle di sapone. I due intraprendono un viaggioscoperta del mondo del teatro, la vita visibile e invisibile degli oggetti e,fine, anche la magica musica dell’amore.Ideazione e messa in scena dello spettacolo sono di Sergio Bini, in arte Bustric, (Italia); gli attori sono Antonia-Cezara Cioaza (Romania) e Jakob Fjelstrup Nielsen (Danimarca).Sergio Bini è un celebre artista italiano di teatro e cinema.