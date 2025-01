Tg24.sky.it - Abedini, pg di Milano conferma parere negativo a domiciliari per l’iraniano arrestato

MohammadNajafabadi per il momento resta in carcere. La procura generale dinon intende fare un passo indietro e mantiene il proprioall'istanza della difesa che aveva chiesto i. L'Ingegnere iranianoa Malpensa il 16 dicembre scorso resta quindi in carcere ad Opera almeno fino al 15 gennaio, giorno in cui è fissata l’udienza.è statoall'aeroporto milanese su mandato emesso dagli Stati Uniti che lo accusano di essere l’"uomo dei droni" di Teheran, ovvero di aver fornito droni e materiali elettronici all’Iran aggirando gli embarghi statunitensi.