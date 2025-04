Ospedale la protesta Io costretto ad andare fino in Liguria per donare

andare a donare in un'altra regione. Il pontederese Jacopo Messeri racconta con una lettera la sua disavventura, iniziata un anno fa e culminata nei giorni scorsi. "Sono un donatore di sangue e di plasma iscritto al gruppo Fratres di Pontedera – dice Messeri – che ha sempre effettuato le donazioni presso il centro trasfusionale di Pontedera, per 20 anni, anche dopo aver trasferito il mio domicilio ad Empoli". Inizia così la lettera. "Il mio sangue appartiene al gruppo O-, sono per così dire un donatore universale, sono anche inserito nell'elenco dei donatori di midollo osseo. Ho effettuato regolarmente le mie donazioni una volta al mese, alternando sangue e plasma, tanto da essere insignito con una medaglietta d'oro per la mia dedizione".

