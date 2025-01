Tennis programma martedì 7 gennaio |  derby Cobolli-Nardi a Auckland in campo anche Sonego e Bronzetti

Leggi su Sportface.it

Ildella giornata di2025 per quanto riguarda i tornei diche si disputano ad Adelaide (combined),(maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Proseguono gli eventi di scena in Oceania con vari azzurri impegnati. Luciaè stata ripescata come lucky loser a Hobart, mentre in Nuova Zelanda c’è il derbyoltre all’esordio di Lorenzo. Protagonisti infine Bolelli/Vavassori in doppio e tre azzurri (Bellucci, Errani e Brancaccio) nel tabellone cadetto dell’Happy Slam.Ordine di gioco Atp/Wta AdelaideEntra nel vivo il torneo sul cemento australiano, che vede in scena numerosi incontri di primo turno. Spicca ovviamente la sfida tra Danielle Collins e Ons Jabeur, ma sono tanti i match interessanti conti di spicco impegnati.