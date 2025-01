Ilfattoquotidiano.it - Scoperto un topo fritto nella cucina di un ristorante da asporto: allarme igiene lanciato dagli ispettori sanitari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi non ha mai ordinato del cibo daalzi la mano. Soprattutto dopo la pandemia, ordinare un primo o un secondo attraverso l’app o una telefonata con un rider che arriva dritto a casa per la consegna, è diventata abitudine e soprattutto la soluzione più comoda per chi non vuole mettersi ai fornelli. Ma nel Regno Unito è balzato alla cronaca un episodio davvero raccapricciante che ha messo l’accento sulle condizioni igieniche dei ristoranti che forniscono cibo da.Il Daily Mail ha stilato una speciale classifica dei locali che sono stati etichettaticome i meno sicuro e igienici. Le statistiche hanno mostrato che quasi unsu 20 in Gran Bretagna è così sporco che non ha superato le ispezionie.A vincere la disgustosa classifica unnel Lancashire.