Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto una sorpresa al mio fidanzato presentandomi alla sua festa di Capodanno, ma ha reagito male e si è arrabbiato”: lo sfogo della TikToker Carleigh B

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le sorprese piacciono (quasi) a tutti. Ma la laB non avrebbe mai pensato di scatenare addirittura una reazione di stupore e poi rabbia nel suo, che l’ha addirittura spintonata al termineapparizione improvvisa. Ma cosa è successo esattamente? Lo spiega la diretta interessata sui social: “Ho sorpreso il mio ragazzo a, pensava che stessi lavorando, così mi sono presentata vestita elegante pensando di fargli unagradita“. Ma a quanto pare l’uomo non solo non se lo aspettava, ma non avrebbe voluto assolutamente vederla apparire così all’improvviso. Legittimo? Insomma. Diversi utenti hanno criticato questa reazione, a detta di molti, spropositata.“Dai, il tuo partner dovrebbe essere eccitato di vederti”, ha detto una utente. C’è anche chi hanotare: “Non è che lei si sia intromessa nella sua sessione privata di palestra o meditazione o nel suo weekend di pesca con i ragazzi o altro.