Gqitalia.it - Christian Pulisic sta facendo cose nel calcio europeo che nessun americano aveva mai fatto prima

Leggi su Gqitalia.it

È il nono minuto a San Siro, la Scala del. Il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan stoppa un pallone con il petto e cerca di addomesticarlo quandointerviene e glielo strappache tocchi terra, supera l'armeno e si invola verso l'area di rigore con un unico movimento. Il numero 11 rossonero scavalca un altro difensore ed entra in area. Il pallone sembra incollato ai suoi piedi quando scivola davanti a un altro avversario a strisce nerazzurre. Il numero 11 rossonero viene raggiunto da un quarto difensore mentre si avvicina alla porta, ma resiste anche a questo tentativo di interrompere la sua corsa e infila il pallone alle spalle del portiere in uscita portando in vantaggio il Milan.«Cos'ha!», ha esclamato il commentatore Matteo Bonetti in collegamento dagli Stati Uniti.