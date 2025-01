Ilfattoquotidiano.it - Caso Farfalle, il lato “malato” della ginnastica | Dal guinzaglio alle urla “sei un maiale”: tutto ciò che è emerso dal fascicolo su Maccarani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È questione di giorni, ormai, perché il Tribunale di Monza comunichi se le accuse a carico di Emanuela, direttrice tecnica enatricenazionale diritmica, potranno essere archiviate o se la questione è tutt’altro che conclusa. Non è una decisione semplice quella che è chiamata a prendere la gup Angela Colella in merito alla vicenda dei presunti maltrattamenti nei confronti delle giovani ginnaste a opera die dell’altra indagata, Olga Tishina, sua vicenatrice. Lo scorso agosto è arrivata la richiesta di archiviazione da parteProcura. Precisamente, il 13 agosto. Cioè, due giorni dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi e due prima di Ferragosto. Richiesta di archiviazione a cui si è opposta Anna Basta, una delle ex atlete che hanno puntato il dito contro i metodi dell’”natrice più medagliata d’Italia” e che, tramite il suo legale Giovanni Battista Frisoli, ha chiesto di indagare anche per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, oltre che per maltrattamenti.