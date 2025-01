Ilrestodelcarlino.it - Bonaccini e il futuro dem: "Il Pd resti riformista. Ma serve una coalizione"

Grandi manovre al centro, il caso De Luca e la questione Todde. Sono tanti i temi ’caldi’ per il Pd, "partito che guai se rinunciasse a esseree, allo stesso tempo, guai se coltivasse l’autosufficienza". Ne è convinto l’eurodeputato e presidente dem, Stefano, che, dalla sua Emilia-Romagna, dove è tornato per le feste, discute deldem e promuove la scelta di Fabrizio Curcio, neo commissario alla ricostruzione post-alluvione. Da presidente del Pd, come giudica le manovre al centro? Delrio, intervistato da Qn, nega di voler ricostituire una Margherita-bis. Lei che cosa ne pensa? "Graziano ha spiegato bene i motivi per cui ci sarà l’appuntamento di Milano di ’Comunità democratica’ e io li condivido. Ogni contributo che può arrivare al Pd e al centrosinistra da un rinnovato protagonismo cattolico per me è il benvenuto.