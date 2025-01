Spazionapoli.it - “Affare fatto!”, il Napoli chiude lo scambio: i dettagli del trasferimento

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime sulcalcio, arriva il primodella sessione di calciomercato invernale: idell’calcio ultimissime, il club azzurro riesce are il primodi gennaio. Infatti, nelle scorse ore si sarebbe completata una negoziazione che andava avanti da settimane e ora finalmente si potranno scambiare i documenti.Entra nel vivo il mercato del, che dovrà rinforzare qualche reparto e non dovrà indebolirsi. La squadra di Antonio Conte ha come obiettivo quello di mantenere un assetto composto da 24 calciatori, utili per avere una rosa ampia durante la settimana e gli allenamenti a Castel Volturno. Per ogni pedina che uscirà, arriverà un nuovo acquisto che manterrà alta l’asticella del livello della rosa.Il primoin entrata che verrà registrato dal club partenopeo riguarda il vice-Meret: arriva l’annuncio dell’esperto di mercato.