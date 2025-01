Bergamonews.it - Uomo travolto ad Albino: operato al Papa Giovanni, è in prognosi riservata. ‘Pirata’ ancora in fuga

. Non èstato rintracciato il pirata della strada che nella sera di sabato 4 gennaio haun 66enne in via Gavazzuolo, tra le frazioni Abbazia e Dossello di.L’automobilista non si è fermato a soccorrere il ferito ma è fuggito dopo avere investito l’, che stava attraversando vicino alle strisce pedonali: secondo i primi rilievi pare che l’automobilista non sia riuscito a frenare travolgendo il pedone e trascinandolo per alcuni metri.A dare l’allarme è stato un residente che, sentito il boato dello schianto, è uscito di casa e si è avvicinato alla strada trovando sull’asfalto il 66enne sanguinante.Residente a Bergamo, l’è statonella notte tra sabato e domenica ale si trova in coma farmacologico in: era arrivato all’ospedale cittadino in ambulanza con una grave ferita alla testa che aveva provocato una significativa perdita di sangue.