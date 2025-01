Oasport.it - Sport invernali, sagra dei quarti posti e rimpianti per l’Italia in avvio di 2025

ha aperto il nuovo anno solare con una serie di buone prestazioni neglie ha conquistato podi di peso come il secondo posto di Federico Pellegrino nello skiathlon della Val di Fiemme (nell’ambito del Tour de Ski di sci di fondo) e la seconda piazza di Flora Tabanelli nel Big Air di Klagenfurt (nella cornice della Coppa del Mondo di sci freestyle). Non sono però mancati ie ilsi è aperto con unadiche merita di essere evidenziata.Federico Pellegrino ha concluso al quarto posto la sprint in Val di Fiemme: dopo avere attaccato nel tratto in salita, il fuoriclasse valdostano è stato rimontato in discesa e non è riuscito a regalarsi la soddisfazione nella sua specialità di punta davanti al proprio pubblico. L’azzurro ha disputato anche una brillante salita del Cermis, ma non è riuscito ad agguantare il podio nella classifica finale del Tour de Ski, dovendosi così accontentare della quarta piazza nell’evento a tappe.