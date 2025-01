Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: reazione veemente delle campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.3016-9 Non c’è il tocco della rete del muro di. Si può ripartire con Adigwe al servizio.16-9 Non c’è il tocco del muro, machiede un contro video check.15-10 Termina lungo l’attacco di Rotar ma c’è un tocco secondo l’arbitro. Non è dello stesso avviso Santarelli che chiede immediatamente un challenge.15-9 Errore dai 9 metri anche per.14-9 Si ferma in rete il servizio di Fahr, che non si era lanciata benissimo il pallone.14-8 Diagonale vincente di Lanier che piazza il pallone nell’ultimo metro di campo.13-8 Attacco di seconda di Muzi che sorprende la seconda linea di.13-7 Primo tempo vincente di Fahr.12-7 Tanto spazio libero in parallela per Gabi che stringe il colpo ma spedisce il pallone largo.